"Оппозиционна платформа - За жизнь" после провала в Раде программы деятельности Кабмина призвала отправить в отставку правительство Дениса Шмыгаля, провести досрочные выборы Рады и сменить государственный курс.

Об этом говорится в заявлении политсилы, опубликованном в четверг, 18 июня.

"Сегодня Верховная Рада Украины прислушалась к доводам "Оппозиционной платформы - За жизнь" и отказалась поддержать программу Кабинета Министров Шмыгаля. Трюк с документом-пустышкой, который должен был прикрыть истинные намерения власти, закрепленные в Меморандуме МВФ, не прошел", - говорится в заявлении.

Как отметили в партии, отказавшись от поддержки правительственной программы, Рада выразила недоверие "манипуляторам из Кабмина", что является приговором антинародной политике, которую реализует власть "под диктовку внешних кредиторов."

Также в ОПЗЖ считают, что провал голосования показал раскол внутри правящего монобольшинства. Большинство "слуг народа" отказались участвовать в разрушении украинской экономики, уничтожении социальной сферы и благословлять ущемление прав человека.

"Украина вошла в глубокий системный политический кризис. Власть неспособна справиться с вызовами эпидемии, предотвратить депрессию в экономике и обеспечить мирное урегулирование конфликта на Донбассе. Такой кризис не разрешить только отставкой очередного бездарного и безответственного правительства. Исправить ситуацию может только перезагрузка власти", - говорится в сообщении.

В связи с этим ОПЗЖ требует отставки правительства Шмыгаля, проведения досрочных перевыборов и смены государственного курса.

"К власти должны прийти политические силы, которые будут последовательно отстаивать национальные интересы, способные спасти страну от экономического краха и вернуть в Украину мир и процветание!", - подытожили в заявлении.

Напомним, сегодня парламент не смог принять в целом со второй попытки программу деятельности правительства Дениса Шмыгаля.

Также мы писали, что Шмыгаль назвал причину провала своей программы в Раде.