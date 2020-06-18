Сегодня Печерский суд Киева должен избрать меру пресечения Петру Порошенко. Прокуратура требует взятия экс-президента под стражу. Как сообщала "Страна" - с правом выйти под залог в 10 миллионов гриен.

Порошенко подозревают в превышении власти, когда он продавил в замы главы Службы внешней разведки своего ставленника Сергея Семочко. Санкция статьи - от семи до десяти лет колонии. Подозрение объявили еще 10 июня, суд почему-то происходит через неделю. Что позволило Порошенко подготовить масштабный митинг своих сторонников.

Впрочем, состоится суд или нет - пока непонятно. Генпрокурор Ирина Венедиктова предложила судье перенести заседание в связи с тем, что у Порошенко умер отец. Похороны Алексея Порошенко назначены на завтра.

Интересно, что умер папа экс-президента 16 июня. А похороны его назначены только на 19 июня - то есть после судебного заседания. Очевидно, что это повлияет на суд в пользу подозреваемого, и адвокаты Порошенко об этом не могут не знать.

При этом они заявили, что на суд сегодня бывший президент придет. А накануне заседания посольства США и Канады опубликовали сообщения с "тонким" намеком, что нельзя судить политических оппонентов. То есть почти открыто вступились за экс-президента.

"Страна" следит за ситуацией в суде.

Прямой эфир суда по Порошенко

15:10 "Что мы делали на Майдане, когда не знали, что делать? Пели!" Федына предложила спеть гимн. Предложение принято.

15:06 Послышался голос Порошенко, который перебил пение Федыны. Но это не он, а видеозапись. На ней говорится про автокефальную церковь.

15:04 Федына поет песню сечевых стрельцов "Червона калина".

14:59 Митинг ведет депутат от "ЕС" София Федына - фигурантка уголовного дела по угрозам Зеленскому. Говорит, что Зеленский хочет развалить коалицию международных партнеров, которую сколотил Порошенко.

14:57 Плакаты на митинге за Порошенко.

14:53 Марина Порошенко говорит, что оппоненты Порошенко хотят уничтожить украинский язык. "Русские интересы заканчиваются там, где заканчивается русский язык". Немного не в тему суда.

14:52 Суд начнется в 15:15. Адвокаты говорят, что экс-президент придет на суд. И, судя по количеству сторонников Порошенко, это так и есть.

14:51 Для Порошенко в толпе сделали коридор. Приехала его супруга Марина, она выступает с трибуны.

14:45 Фото с акции сторонников Порошенко под Печерским судом. Особенно выделяется плакат там, где Порошенко против Путина и Зеленского.

14:39 Под судом собрались сторонники Порошенко. Они стоят с партийной символикой и флагами Украины.

Организаторы акции установили большой монитор под стенами суда, чтобы транслировать судебное заседание.

Тем временем, в Киеве собирается сильный дождь.