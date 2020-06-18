Под Печерским судом Киева собрались сторонники Порошенко. Фото
Под Печерским судом Киева собрались сторонники Порошенко. Фото "Страны"

Сегодня Печерский суд Киева должен избрать меру пресечения Петру Порошенко. Прокуратура требует взятия экс-президента под стражу. Как сообщала "Страна" - с правом выйти под залог в 10 миллионов гриен. 

Порошенко подозревают в превышении власти, когда он продавил в замы главы Службы внешней разведки своего ставленника Сергея Семочко. Санкция статьи - от семи до десяти лет колонии. Подозрение объявили еще 10 июня, суд почему-то происходит через неделю. Что позволило Порошенко подготовить масштабный митинг своих сторонников. 

Впрочем, состоится суд или нет - пока непонятно. Генпрокурор Ирина Венедиктова предложила судье перенести заседание в связи с тем, что у Порошенко умер отец. Похороны Алексея Порошенко назначены на завтра. 

Интересно, что умер папа экс-президента 16 июня. А похороны его назначены только на 19 июня - то есть после судебного заседания. Очевидно, что это повлияет на суд в пользу подозреваемого, и адвокаты Порошенко об этом не могут не знать. 

При этом они заявили, что на суд сегодня бывший президент придет. А накануне заседания посольства США и Канады опубликовали сообщения с "тонким" намеком, что нельзя судить политических оппонентов. То есть почти открыто вступились за экс-президента. 

"Страна" следит за ситуацией в суде. 

Прямой эфир суда по Порошенко

15:10  "Что мы делали на Майдане, когда не знали, что делать? Пели!" Федына предложила спеть гимн. Предложение принято.

15:06  Послышался голос Порошенко, который перебил пение Федыны. Но это не он, а видеозапись. На ней говорится про автокефальную церковь.

15:04  Федына поет песню сечевых стрельцов "Червона калина". 

14:59  Митинг ведет депутат от "ЕС" София Федына - фигурантка уголовного дела по угрозам Зеленскому. Говорит, что Зеленский хочет развалить коалицию международных партнеров, которую сколотил Порошенко. 

14:57  Плакаты на митинге за Порошенко.

митинг Порошенко

14:53  Марина Порошенко говорит, что оппоненты Порошенко хотят уничтожить украинский язык. "Русские интересы заканчиваются там, где заканчивается русский язык". Немного не в тему суда. 

14:52  Суд начнется в 15:15. Адвокаты говорят, что экс-президент придет на суд. И, судя по количеству сторонников Порошенко, это так и есть. 

14:51  Для Порошенко в толпе сделали коридор. Приехала его супруга Марина, она выступает с трибуны. 

14:45  Фото с акции сторонников Порошенко под Печерским судом. Особенно выделяется плакат там, где Порошенко против Путина и Зеленского.

плакат с Порошенко

Порошенко суд

14:39  Под судом собрались сторонники Порошенко. Они стоят с партийной символикой и флагами Украины.

Организаторы акции установили большой монитор под стенами суда, чтобы транслировать судебное заседание.

Тем временем, в Киеве собирается сильный дождь.

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