Стало известно, как чувствует себя первая леди Украины Елена Зеленская, которая 12 июня заразилась коронавирусом.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента (ОП) Владимира Зеленского в Телеграм-канале.

Отмечается, что жена главы государства находится на лечении в стационаре киевской больницы.

"Сейчас течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести. Дыхательная недостаточность - 0. Дотации кислорода не нуждается. Состояние Елены Зеленской стабильное", - говорится в сообщении.

Также в ОП добавили, что первая леди страны проходит антибактериальную терапию и находится в изоляции, под наблюдением врачей. Кроме того, рассказали, как чувствует себя президент Украины и дети.

"Владимир Зеленский и дети здоровы, будут сдавать очередные ПЦР-тесты завтра", - подытожили в сообщении.

Напомним, о том, что 42-летняя Елена Зеленская заболела коронавирусом, сообщил Офис президента Украины.

В официальном уведомлении значится, что тесты супруги президента на Covid-19 показали положительный результат, то есть она инфицирована. Президент и дети - Александра и Кирилл Зеленские - также сдали тесты. Их результаты отрицательные.

После того, как стало известно о болезни первой леди, Зеленский ушел на самоизоляцию. В представительстве президента подчеркнули, что ситуации самоизоляции и карантина в Конституции Украины предусмотрены не были. По этой причине принят специальный протокол режима работы президента.