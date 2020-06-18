В США, где этим летом впервые почти за два десятилетия возобновляют смертную казнь на федеральном уровне, ее могут применить в отношении бывшего полицейского Гарретта Рольфе, убившего при задержании темнокожего в Атланте.

Об этом сообщает CNN.

Гарретта Рольфе обвинили в убийстве 27-летнего темнокожего Рэйшарда Брукса, который был застрелен во время протестов движения Black Lives Matter. В частности, речь о совершении уголовного преступления и нападении со огнестрельным оружием. Теперь он может получить пожизненное заключение или смертную казнь в случае осуждения.

Сообщается, что полиции Рольфе работал с 2013 года. За все время его карьеры на него было несколько жалоб. О применении им силы речь шла еще в 2016 году, тогда полицейский получил выговор.

Напомним, "Страна" писала о том, как в Атланте темнокожего Рейшарда Брукса смертельно ранили при задержании. Брукс был нетрезв и уснул за рулем у ресторана быстрого питания и мешал другим автомобилям подъехать к окошку выдачи заказов. Когда пришли полицейские, он выхватил у одного из них электрошокер, тот выстрелил, а раненый позже скончался в больнице.

Также мы сообщали, что Трамп объявил, что полицейским в США запретят применять удушающие приемы.