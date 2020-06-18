В четверг, в 15:15 в Печерском районном суде Киева должны избирать меру пресечения Петру Порошенко по делу о незаконном назначении главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. В связи с этим под зданием суда собралась довольно внушительная массовка сторонников бывшего президента.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Среди приверженцев "Европейской солидарности" замечены депутат его фракции София Федына, а также художник Сергей Поярков. Федына анонсировала, что скоро начнется официальная часть акции протеста. Также она призвала людей не вестись на провокации.

Сторонники экс-президента стоят с партийной символикой, флагами Украины и агитплакатами. На одном из них Порошенко смотрит в упор на Зеленского и Путина.

Чуть позже на акцию пришла супруга экс-президента Марина Порошенко.

Организаторы акции установили большой монитор под стенами суда, чтобы транслировать судебное заседание.

Охрану общественного порядка сегодня обеспечивают силы полиции и собственная служба охраны.

Ранее "Страна" сообщала, что генпрокурор просила отложить сегодняшний суд в связи со смертью отца Порошенко.

Однако адвокат последнего сказал, что его подзащитный явится на заседание.