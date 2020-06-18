К Печерскому суду пришли сторонники Порошенко во главе с Федыной и Поярковым. Фото
В четверг, в 15:15 в Печерском районном суде Киева должны избирать меру пресечения Петру Порошенко по делу о незаконном назначении главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. В связи с этим под зданием суда собралась довольно внушительная массовка сторонников бывшего президента.
Об этом сообщает корреспондент "Страны".
Среди приверженцев "Европейской солидарности" замечены депутат его фракции София Федына, а также художник Сергей Поярков. Федына анонсировала, что скоро начнется официальная часть акции протеста. Также она призвала людей не вестись на провокации.
Сторонники экс-президента стоят с партийной символикой, флагами Украины и агитплакатами. На одном из них Порошенко смотрит в упор на Зеленского и Путина.
Чуть позже на акцию пришла супруга экс-президента Марина Порошенко.
Организаторы акции установили большой монитор под стенами суда, чтобы транслировать судебное заседание.
Охрану общественного порядка сегодня обеспечивают силы полиции и собственная служба охраны.
Ранее "Страна" сообщала, что генпрокурор просила отложить сегодняшний суд в связи со смертью отца Порошенко.
Однако адвокат последнего сказал, что его подзащитный явится на заседание.