В Генеральной прокуратуре ФРГ обвинили гражданина России, который был задержан по делу об убийстве в берлинском районе Тиргартен.

Об этом в четверг, 18 июня, сообщила пресс-служба ведомства, передает "Интерфакс".

"Генпрокуратура 18 июня 2020 года в сенате по охране государства камерного суда Берлина выдвинула обвинение против российского гражданина Вадима К., известного как Вадим С." - говорится в сообщении.

По данным ведомства, обвиняемый получил "заказ из государственного ведомства центрального управления Российской Федерации ликвидировать грузинского гражданина чеченского происхождения Торнике К."

Как считают в немецкой Генпрокуратуре, "причина этого "заказа" заключалась в том, что Торнике К., он же Зелимхан Хангошвили, воевал в ходе чеченской кампании с 2000 по 2004 год на стороне чеченских сепаратистов. По данным следствия, российские правоохранительные органы квалифицировали Торнике К. как террориста и считали, что он участвует в террористическом объединении "Кавказский эмират".

Россиянина подозревают в убийстве и нарушении законодательства об обращении с оружием.

Напомним, Хангошвили был убит детом 2019 года в Берлине. Он был застрелен в центре города в районе Тиргартен, когда он направлялся в мечеть. По подозрению в убийстве задержали россиянина. Немецкие власти утверждают, что просили у России помощи в расследовании, но та не предоставляла информацию. Из-за этого Германия объявила персона нон-грата двух сотрудников посольства РФ в ФРГ. В ответ Россия объявила о высылке двух работников дипмиссии ФРГ в Москве.