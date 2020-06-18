Совет Европейского Союза в четверг, 18 июня, продлил до июня 2021 года санкции, введенные Евросоюзом после незаконной аннексии Россией Крыма.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сегодня Совет ЕС продлил до июня 2021 года санкции против РФ за незаконную оккупацию Крыма. Благодарен за это решение. Надо повышать давление за нарушение прав человека, "паспортизацию", запуск железнодорожного сообщения через Керченский пролив, незаконные голосования в Крыму", - написал Кулеба.

Напомним, действующие санкции Евросоюза против России за нарушение территориальной целостности Украины должны были истечь 23 июня.

Также мы писали, что в украинском МИД появился спецпредставитель по санкционной политике, который должен усилить давление на Россию.