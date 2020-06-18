Минские соглашения должны строго выполняться, поскольку они были подписаны представителями Киева, Донецка и Луганска, а затем без изменений утверждены Совбезом ООН, резолюции которого, согласно международному праву, обязательны к выполнению всеми государствами.

Такое заявление сегодня сделал глава МИД РФ Сергей Лавров и добавил, что заявления украинских официальных лиц о необязательности исполнения минских соглашений "от лукавого либо от незнания предмета".

"Заявления, которые мы слышим от официальных украинских представителей о том, что эти решения не носят обязательный характер - это все от лукавого либо от незнания предмета, такое тоже я вполне допускаю. Там (в Украине - Ред.) многие занимаются украинским урегулированием с прицелом на то, чтобы приподнять себя во внутриполитической борьбе", - считает Лавров.

На видео Лавров о минском процессе с 18:55

Напомним, на днях заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Мережко заявил, что Минский договор для Украины необязателен. А до этого глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что "Минск не умер, но Украина держит его на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких".

Также мы сообщали о том, что полномочный представитель Российской Федерации на переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе Борис Грызлов обвинил Украину в выходе из Минского процесса.

По его словам, Киев отказался обсуждать политическую часть Минского комплекса мер с представителями так называемых "ЛДНР".