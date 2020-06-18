У большинства умерших от коронавирусной инфекции были тяжелые заболевания и патологии. В Министерстве здравоохранения рассказали, чем именно болели скончавшиеся от Covid-19 украинцы.

Соответствующую статистику опубликовал в Facebook Центр общественного здоровья.

Показатель летальности от коронавирусной болезни в Украине составляет 2,9%. По состоянию на 18 июня вирус унес жизни 966 человек. Из них многие имели:

78,2% - сердечно-сосудистые заболевания;

21,7% - сахарный диабет;

13,1% - заболевания легких;

10,5% - заболевания почек;

8,2% - новообразования;

6,4% - неврологические заболевания;

5,3% - заболевания печени;

11,5% - другие виды заболеваний.

Что касается статистики заболеваемости, то за месяц - с 18 мая до 18 июня - заболеваемость выросла на 80%. Сейчас она равна 81,3 на 100 тысяч населения. Для сравнения, 18 мая этот показатель был на уровне 45,1 на 100 тысяч населения. Прирост подтвержденных больных в сутки по сравнению с предыдущими составил + 4,7%.

При этом, как видно из графика выросло и количество проведенных ПЦР-тестов на коронавирус. Если месяц назад их делали около 9 300, то сейчас почти 10 700 в неделю.

Несмотря на ослабление карантина в ЦОЗ призвали строго соблюдать физическое дистанцирование, правила личной и респираторной гигиены, избегать скопления людей. А в случае появления симптомов респираторного заболевания следует самоизолироваться.

Как сообщала "Страна", главный санврач Украины спрогнозировал тысячи смертей от Covid-19, если люди не начнут снова соблюдать карантин.

Мы также писали, что из-за коронавируса власти отменили ГИА - государственную итоговую аттестацию.