Украины прорабатывает возможность специального режима, который предусматривает особую модель правосудия в ОРДЛО после реинтеграции.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины, первый замглавы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников в ходе онлайн-дискуссии на площадке Королевского института международных отношений Chatham House (Великобритания) 16 июня, сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Один из ключевых компонентов государственной политики в этой сфере – комплекс мероприятий переходного правосудия. Они позволят восстановить справедливость и нарушенные права человека, привлечь к ответственности тех, кто совершал преступления. И уже на будущее мы прорабатываем возможность создания специального режима, который будет предусматривать особую модель осуществления судопроизводства и за счет этого стимулировать инвестиционный поток", - сказал он.

По словам Резникова, одним из главный компонентов госполитики в сфере реинтеграции является комплекс мер переходного правосудия.

"Подавляющее большинство населения на временно оккупированных территориях - это люди, которые стали заложниками оккупантов и к которым в украинской власти не будет претензий, они смогут максимально быстро вернуться к нормальной жизни. Мы будем инициировать закрепление на законодательном уровне простых и понятных процедур для отделения тех, кто совершал преступления, от тех, кто был заложником оккупационного режима и просто пытался выжить и не имеет крови на руках. Условно, мы должны отделить так называемых "шахтеров" на российских танках, от настоящих шахтеров, которые тяжело работают и сегодня бастуют, потому что им месяцами не выплачивают зарплату. Я убежден, что вторая категория – это союзники Украины в процессе деоккупации временно оккупированных территорий", - подчеркнул он.

Также Резников заявил, что идея закрепления в Конституции Украины любого формата "особого статуса" для ОРДЛО неприемлема и не рассматривается. "После деоккупации указанные территории смогут воспользоваться преимуществами децентрализации наравне с другими регионами Украины", - сказал Резников.

Отметим, что закрепление особого статуса в Конституции является прямой нормой Минских соглашений, которые подписала Украина.

Напомним, ранее вице-премьер Резников призвал забыть о плане Ермака по созданию Консультативного совета по Донбассу.

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