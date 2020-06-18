Каждый третий житель Украины хочет сменить профессию - опрос
Жители Украины в разных возрастных категориях задумывались хотя бы раз о смене профессии, но большинство соискателей от 31 до 40 лет (37%) проявляют такое желание.
Об этом свидетельствуют результаты исследования специализированного портала по трудоустройству GRC.
Так, опрос, проведенный в мае этого года, показал, что абсолютное большинство респондентов (58%) не думают менять профессию. Такой ответ дали:
- разработчики и тестировщики ПО (17%);
- маркетологи и HR-специалисты (по 12%);
- бухгалтеры (11%);
- админ. персонал и педагоги, учителя, репетиторы (по 8%);
- журналисты (6%);
- менеджеры по продажам, по работе с клиентами и консультанты (по 4%);
- специалисты производственной профсферы и юристы (по 3%);
- специалисты профсферы "Закупки", ТОП-менеджеры, финансисты (по 2%);
- медики, банковские работники, охранники, работники сфер "Энергетика", "Страхование", "Туризм, рестораны" по 1%.
Инфографика: kiev.grc.ua
По данным опроса, 22% хотели бы сменить профессию из-за отсутствия перспектив, как финансовых так и нематериальных, а 12% - из-за разочарования в настоящее профессии.
В первой группе чаще фигурируют ИТ-специалисты, административный персонал и специалисты по продажам - 13%, 12% и 11% соответственно.
Среди медиков и журналистов таких по 8%, среди HR-менеджеров - 7%, у бухгалтеров, маркетологов и работников сферы HoReCa - по 5%.
Инфографика: kiev.grc.ua
Разочарование в профессии отмечают специалисты по продажам - 15%, административный персонал, специалисты по закупкам и журналисты - по 10%, HR-специалисты, бухгалтеры, рабочий персонал - по 7%, разработчики ПО, работники салонов красоты и сферы HoReCa, педагоги - по 5%.
Инфографика: kiev.grc.ua
Отмечается, что в возрастном разрезе о готовности менять профессию чаще заявляли соискатели от 31 до 40 лет - 37%. Еще 26% - соискатели в возрасте от 24 до 30 лет. О готовности переквалифицироваться сообщили 19% в возрасте от 41 до 50 лет и 10% - от 19 до 23 лет.
Ранее мы писали, что около 43% жителей Киева недовольны ситуацией в стране. Тем, как развивается политическая ситуация в Украине, довольны всего 17,8% жителей столицы. Считают, что направление в чем-то правильное, а в чем-то нет - 30% киевлян.
Также "Страна" сообщала, что каждый шестой житель планеты до 29 лет остался без работы из-за коронавируса.