Жители Украины в разных возрастных категориях задумывались хотя бы раз о смене профессии, но большинство соискателей от 31 до 40 лет (37%) проявляют такое желание.

Об этом свидетельствуют результаты исследования специализированного портала по трудоустройству GRC.

Так, опрос, проведенный в мае этого года, показал, что абсолютное большинство респондентов (58%) не думают менять профессию. Такой ответ дали:

разработчики и тестировщики ПО (17%);

маркетологи и HR-специалисты (по 12%);

бухгалтеры (11%);

админ. персонал и педагоги, учителя, репетиторы (по 8%);

журналисты (6%);

менеджеры по продажам, по работе с клиентами и консультанты (по 4%);

специалисты производственной профсферы и юристы (по 3%);

специалисты профсферы "Закупки", ТОП-менеджеры, финансисты (по 2%);

медики, банковские работники, охранники, работники сфер "Энергетика", "Страхование", "Туризм, рестораны" по 1%.

Инфографика: kiev.grc.ua

По данным опроса, 22% хотели бы сменить профессию из-за отсутствия перспектив, как финансовых так и нематериальных, а 12% - из-за разочарования в настоящее профессии.



В первой группе чаще фигурируют ИТ-специалисты, административный персонал и специалисты по продажам - 13%, 12% и 11% соответственно.



Среди медиков и журналистов таких по 8%, среди HR-менеджеров - 7%, у бухгалтеров, маркетологов и работников сферы HoReCa - по 5%.

Инфографика: kiev.grc.ua

Разочарование в профессии отмечают специалисты по продажам - 15%, административный персонал, специалисты по закупкам и журналисты - по 10%, HR-специалисты, бухгалтеры, рабочий персонал - по 7%, разработчики ПО, работники салонов красоты и сферы HoReCa, педагоги - по 5%.

Инфографика: kiev.grc.ua

Отмечается, что в возрастном разрезе о готовности менять профессию чаще заявляли соискатели от 31 до 40 лет - 37%. Еще 26% - соискатели в возрасте от 24 до 30 лет. О готовности переквалифицироваться сообщили 19% в возрасте от 41 до 50 лет и 10% - от 19 до 23 лет.

Ранее мы писали, что около 43% жителей Киева недовольны ситуацией в стране. Тем, как развивается политическая ситуация в Украине, довольны всего 17,8% жителей столицы. Считают, что направление в чем-то правильное, а в чем-то нет - 30% киевлян.

Также "Страна" сообщала, что каждый шестой житель планеты до 29 лет остался без работы из-за коронавируса.