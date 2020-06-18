Народные депутаты поддержали в первом чтении президентский законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум, который Владимир Зеленский внес в парламент 9 июня. Законопроект №3612 поддержали 252 народных депутатов.

Отметим, что президентский законопроект - первый из анонсированных первым вице-спикером парламента Русланом Стефанчуком законопроектов из пакета инициатив о народовластии. Он предусматривает следующие виды всеукраинского референдума по предмету: утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины; решение вопроса общегосударственного значения; изменение территории Украины; утрата силы закона Украины или отдельных его положений.

Также в случае принятия этого законопроекта всеукраинский референдум сможет быть проведен в формате электронного голосования. Для обеспечения его организации и проведения документ предусматривает создание автоматизированной информационно-аналитической системы по обеспечению электронного голосования.

Также "Страна" подробно разбиралась, зачем "Слуге народа" понадобился закон о референдуме.