Щиты, установленные вокруг памятника бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю возле парламента, снимут в связи с визитом президента Франции Эманнюэля Макрона.

Об этом со ссылкой на представителя мэра Лондона сообщает Sky News.

"Защитное ограждение вокруг памятника Уинстону Черчиллю уберут к визиту президента Макрона в Лондон", - цитирует издание слова представителя мэра.

В четверг, 18 июня, Макрон посетит Лондон, где встретится с премьер-министром Борисом Джонсоном и примет участие в мероприятии вместе с принцем Уэльским и герцогиней Корнуолл. Как сообщает Sky News, Макрон также собирается наградить Лондон Орденом почетного легиона.

Отметим, что монумент защитили досками 12 июня после того, как демонстранты движения Black Lives Matter распылили на памятнике граффити "был расистом" в ходе протестов, вызванных гибелью в США афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.

Премьер Великобритании Борис Джонсон ранее заявлял, что бывший премьер страны Уинстон Черчилль остается героем за спасение страны от "фашистской и расистской тирании".

Щиты вокруг памятника Черчиллю снимут. Фото: The Sun

Напомним, недавно в Лондоне прошли митинги праворадикалов, которые недовольны желанием активистов движения Black Lives Matter снести памятник бывшему премьер-министру страны Уинстону Черчиллю.

Также мы писали, что американский научный сайт опубликовал инструкцию, как правильно валить памятники расистам.