Сегодня, 18 июня, Комитет Рады отклонил кандидатуру ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета на пост министра образования и науки Украины.

Однако выступая на заседании профильного Комитета Сергей Шкарлет заявил, что внешнее независимое оценивание (ВНО) должно остаться, но допустил его трансформацию.

"Для меня, как руководителя вуза, ВНО - это очень позитивная вещь", - заявил Шкарлет, как передает Интерфакс - Украина..

Сергей Шкарлет так же отметил, что когда ВНО вводилось, то оно было инструментом противодействия коррупции.

"ВНО в том виде, в котором оно есть - является инструментом поступления в ВУЗы. Но не может только ВНО быть инструментом поступления, так как получается, что роль школы абсолютно нивелирована", - добавил кандидат в министры.

Сергей Шкарлет уточнил, что ВНО должно остаться, но возможно должно трансформироваться. В частности, по его словам, речь идет об отмене ВНО для заочной формы обучения.

В то же время, Шкарлет уверен, что это вопрос широкой дискуссии.

Ранее "Страна" сообщала, что сегодня, Верховная Рада провалила программу Кабмина Шмыгаля и со второй попытки. "За" подано было всего 207 голосов.