В Ужгороде в мае родители назвали своего новорожденного ребенка Зеленским.

Об этом сообщает местное издание Uzhgorod.net.ua.

По данным издания, самыми распространенными имена для мальчиков в Ужгороде стали: Матвей, Александр, Максим, Давид, Богдан, Даниил, Ярослав. А среди девочек: Анна, София, Полина, Юлия, Ева, Николь.

Однако родители также оказывали предпочтение и редким именами. Среди мальчиков - Демьян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастиан, Жан, Прокоп, Огнедар, Зеленский.Среди девочек - Алиса, Оливия, Элина, Маргарита, Элиф, Амелия, Ванесса, Глория.

Стоит отметить, что родители также оказывали предпочтение рідковживаним именам. Среди мальчиков-Демьян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастиан, Жан, Прокоп, Огнедар, Зеленский. Среди девочек - Алиса, Оливия, Элина, Маргарита, Элиф, Амелия, Ванесса, Глория.

По данным пресс-службы Юго-Западного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Ивано-Франковск), в течение 5 месяцев 2020 года отделами ДРАЦС Закарпатской области зарегистрировано 5 398 новорожденных.

Напомним, Илона Маска заставили сменить необычное имя новорожденного сына на еще более странное.

Также мы писали, что премьер Британии Джонсон назвал сына в честь врачей, спасших его от Covid-19.