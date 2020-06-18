На западе Украины родители дали ребенку имя Зеленский
В Ужгороде в мае родители назвали своего новорожденного ребенка Зеленским.
Об этом сообщает местное издание Uzhgorod.net.ua.
По данным издания, самыми распространенными имена для мальчиков в Ужгороде стали: Матвей, Александр, Максим, Давид, Богдан, Даниил, Ярослав. А среди девочек: Анна, София, Полина, Юлия, Ева, Николь.
Однако родители также оказывали предпочтение и редким именами. Среди мальчиков - Демьян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастиан, Жан, Прокоп, Огнедар, Зеленский.Среди девочек - Алиса, Оливия, Элина, Маргарита, Элиф, Амелия, Ванесса, Глория.
Стоит отметить, что родители также оказывали предпочтение рідковживаним именам. Среди мальчиков-Демьян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастиан, Жан, Прокоп, Огнедар, Зеленский. Среди девочек - Алиса, Оливия, Элина, Маргарита, Элиф, Амелия, Ванесса, Глория.
По данным пресс-службы Юго-Западного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Ивано-Франковск), в течение 5 месяцев 2020 года отделами ДРАЦС Закарпатской области зарегистрировано 5 398 новорожденных.
Напомним, Илона Маска заставили сменить необычное имя новорожденного сына на еще более странное.
Также мы писали, что премьер Британии Джонсон назвал сына в честь врачей, спасших его от Covid-19.