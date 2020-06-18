Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании Дня фермера в стране 19 июня. Отметить его можно будет уже завтра.

Соответствующий указ появился на сайте Офиса президента, сегодня, 18 июня.

"Учитывая значение фермерских хозяйств для развития сельского хозяйства Украины, их вклад в решение вопросов продовольственной безопасности государства постановляю: установить в Украине День фермера, который будут отмечать ежегодно 19 июня", - говорится в сообщении.

Напомним, 3 июня Кабинет министров Украины одобрил соответствующий проект указа президента об установлении в стране праздника - Дня фермера.

Также в документе отмечается, что сегодня в стране зарегистрировано 47 тысяч субъектов по организационно-правовой форме "фермерское хозяйство", что составляет 62% от общего количества субъектов, занятых в аграрном секторе.

Кроме того, мы сообщали, что правительство Украины утвердило проект указа Зеленского о назначении Дня таможенника 25 июня.