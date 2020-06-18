В четверг, 18 июня, в Харьковский окружной административный суд уже второй раз признал незаконным и отменил решение горсовета о возвращении имени маршала Жукова проспекту Петра Григоренко.

Об этом со ссылкой на решение суда пишет "Интерфакс-Украина".

В суд с требованием признать противоправным решение Харьковского горсовета от 26.02.2020 №2075/20 обратилась областная организация ВО "Свобода". Судья Андрей Слиденко постановил что иск должен быть удовлетворен. Теперь Харьковский горсовет может подать апелляцию.

Напомним, проспект маршала Жукова в Харькове переименовали в проспект Григоренко еще в 2016 году в рамках выполнения закона о декомунизации. Однако в мае 2019 года на сайте горсовета появилась петиция о возвращении проспекта в Харькове имени Жукова.

Мэр города Геннадий Кернес поддержал петицию и призвал жителей города ее подписать. Когда она набрала необходимое количество подписей, в июне прошлого года, Харьковский горсовет проголосовал за возвращение проспекту имени Жукова.

В сентябре 2019 года Харьковский окружной административный суд отменил решение горсовета о возвращении проспекту Григоренко имени Жукова. Харьковский горсовет подал апелляцию, но в ноябре 2019 года ее проиграл.

Однако уже в феврале 2020 года горсовет снова принял решение о возвращении проспекту имени советского маршала.