В Украине из-за коронавирусных ограничений отменили обязательную государственную итоговую аттестацию школьников в этом году. Это инициировал президент Владимир Зеленский, подав 17 июня в Раду соответствующий законопроект, который на сегодняшнем заседании поддержали 356 нардепов.

Согласно принятому закону, ученики, которые завершают полное общее среднее образование в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации в связи с карантином из-за коронавируса.

"Получатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию", - говорится в документе.

Также законопроект предусматривает, что во время карантина дату начала и/или окончания соответствующего учебного года (годов) может определять Кабмин.

Ранее "Страна" писала о том, что в Министерстве образования не исключили перенос ВНО на август или проведение экзаменов онлайн.

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