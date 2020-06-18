В Беларуси в преддверии назначенных на 9 августа президентских выборов накаляется обстановка.

У потенциальных соперников действующего президента Александра Лукашенко, который собирается баллотироваться на шестой срок, начались проблемы.

Вслед за арестом гомельского блогера Сергея Тихановского провели обыски у экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико, которого вместе с сыном Эдуардом доставили в департамент финансовых расследований, после чего задержали и назвали организатором преступной схемы по отмыванию почти полумиллиарда долларов.

И все это на фоне разворачивающихся протестов активистов, несогласных с политикой многолетнего правителя Беларуси. Бабирко считается главным соперником Лукашенко на выборах президента.

Что происходит в соседней стране, выясняла "Страна".

"Раньше так не нервничал"

"В Минске как-то прямо штормит. Власти нейтрализуют якобы опасного соперника на выборах с красивой фамилией Бабарико, а заодно объясняют послам Европейского союза, что это все токмо рази защиты демократии. Что-то раньше тамошний вождь так не нервничал перед голосованиями", - иронизирует Telegram-канал "Россия с глобальной политике".

А нервничать, похоже, есть из-за чего. 56-летний банкир Бабарико, которого, как говорят, поддерживает Россия, сумел собрать 300 тысяч голосов в свою поддержку. Это даже больше, чем надо для включения в избирательный бюллетень. И это, по словам экспертов, беспрецедентный масштаб в Беларуси для любого альтернативного кандидата.

Экс-банкира Бабарико с сыном Эдуардом ведут на допрос по делу об отмывании денег. Фото: "Наша Нива"

Лукашенко, не называя имен, заявил, что оппозиционные предприниматели якобы давят на сотрудников, чтобы они подписывались за противников Бацьки, а несогласных увольняют. И дал команду "прошерстить этих пузатых буржуев, чтобы они несли ответственность за людей". Под буржуем, очевидно, имелся в виду и Бабарико.

"Что за система? На Гоа, Канары и еще какие-то острова у них есть деньги ехать. А людям нормальную зарплату заплатить - не могут, а еще с работы выгоняют. В нашей стране этого быть не должно", - заявил Лукашенко.

После высказываний Лукашенко о том, как из фирм увольняют людей, за то, что они за него, в соцсетях появились шутки, мол, "ждём жалоб на то, что по всей стране силовики хватают и бросают в тюрьмы сторонников президента".

О потенциальных кандидатах-конкурентах Лукашенко отзывается пренебрежительно, сравнивая их с "жуками", питающимися подножным кормом, выброшенным другими.

Накануне обысков у Бабарико белорусские власти взяли под свой контроль "Белгазпромбанк", дочку российского "Газпромбанка", которую он возглавлял 20 лет - до начала нынешней предвыборной кампании. Также "раскуркулили" 15 руководителей банка - соратников Бабарико провели обыски и арестовали, сославшись на подозрения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

Бабарико отрицает какие-либо правонарушения в банке и назвал случившееся частью кампании запугивания, проводимой по "политическим приказам". Российские владельцы раскритиковали обыски и аресты у сотрудников банка.

Сам Бабарико на мероприятии по сбору подписей обвинил правительство Лукашенко, что скрыло весь масштаб коронавирусного кризиса в Беларуси (страна стала одной из немногих, где не объявляли карантин, и вспышки, согласно официальных данным, там не произошло).

"Правда состоит в том, что каждый из нас, выходя из квартиры, сталкивается с тем, что видит в стране реальный бардак", - заявил Бабарико.

Бабарико на митингах критиковал Лукашенко за провал в борьбе с коронавирусом и падение экономики. Фото: "Радио Свобода"

Противостояние Лукашенко с "пророссийским" кандидатом, каким считается Бабарико, связывают с ухудшением отношений с Москвой.

Конфликт с Путиным

Особенностью этих выборов, как уже писала "Страна", является то, что против Лукашенко играет не только Запад и прозападная оппозиция (которые ранее постоянно пытались расшатывать ситуацию перед каждыми выборами), но и Россия. В последнее время Бацька вел себя в отношении Москвы очень "гонористо" - отказывался идти на многочисленные предложения Путина об углублении интеграции, качал права по экономическим вопросам. Кроме того, он провел парад 9 мая, выставляя Путина и российское руководство "слабаками", которые поверили в "миф о коронавирусе", отменив свой парад.

Поэтому в СМИ распространена версия, то Кремль в этот раз будет активно действовать против Бацьки. Что также подтверждается тональностью провластных российских медиа.

Лукашенко в свое время зачистил политическое поле от прозападной оппозиции, которая на этих выборах своих сильных кандидатов не выдвигает (у давнего соперника Бацьки - Николая Станкевича, например, до 2023 года - непогашенная судимость, которую он получил после акций протеста десятилетней давности).

Поэтому ее стороники называют всех кандидатов против Лукашенко "подставными".

"Политическая кампания в этом году разворачивается по-настоящему драматично. В стране разворачиваются ковровые обыски, аресты, идет раскулачивание, взятие заложников, пошли в ход шантаж и угрозы и иногда кажется, до физического исчезновения людей остаются буквально считанные шаги. Тем смешнее и возмутительней наблюдать за подставными участниками этого процесса, призванными превратить его в буффонаду", - написал на своей странице местный политолог, директор Гомельского Демократического Форума Петр Кузнецов.

Эксперты отмечают, что власти выступают с лозунгами против "буржуев" и нищеты, с которыми по логике вещей должны выступать оппозиционные претенденты.

"Ровно на таких же штучках завоевал симпатии людей Лукашенко в 1994. Потому что если люди — нищие, то виновата в этом может быть только действующая власть, а не дядя из банка или блогер. Но по задумке президентских пиарщиков, можно играть и так", - пишет Кузнецов.

Как банкир стал оппозиционером

Действительно, Виктор Бабарико даже внешне не напоминает "народного трибуна", который может бросить вызов Лукашенко.

Однако, именно то, что он не очень сильно похож на политика-оппозиционера и стала для него большим плюсом.

"Белоруссы - очень консервативный народ, - говорит источник в экспертных кругах, близких к белорусской власти. - Они с подозрениям относятся к каким-то модным прозападным политикам, опасаясь, что начнется такой же бардак, как и в Украине. При этом, многие уже очень сильно устали от Лукашенко, который правит 26 лет. Люди хотят перемен, но очень осторожных перемен. Чтоб стало просто чуть больше свободы и политической, и экономической. Хотя бы до того уровня как в России, которая все-таки более либеральная страна, чем нынешняя Белоруссия. Но при этом, люди хотят, чтоб сохранилась стабильность и социальные гарантии. Поэтому, как ни странно, но наиболее опасным соперником Лукашенко оказался "пузатый буржуй" Бабарико. Потому что он похож на крепкого хозяйственника, как и сам Лукашенко. Но при этом чуть более модерновый и просто "новый". Да и с Россией у него хорошие отношения. Поэтому Бацька и нервничает сильно. Ведь все идет к тому, что он может не взять сразу более 50% голосов. И будет второй тур. Поэтому у Лукашенко и идут метания. Сейчас Бабарико задержан. Вероятно, его попытаются не допустить к выборам. Но выдержит ли Лукашенко эту линию до конца, учитывая и настроения в обществе и позицию России - пока вопрос открытый".