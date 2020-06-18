Российский актер Михаил Ефремов, который устроил смертельную аварию в центре Москвы, передал венок на могилу погибшего при столкновении авто Сергея Захарова. Родственники обнаружили венок, когда пришли на могилу на 9 дней. Об этом пишет "МК в Рязани" со ссылкой на окружение семьи погибшего.

Уточняется, что близкие Сергея Захарова не знают, кто принес веной, но не исключают, что это могли сделать, как представители артиста, так и сами журналисты. Вдова Захарова вынесла венок за ограду, но позже он снова оказался на могиле.

Напомним, вечером 8 июня пьяный актер Михаил Ефремов сел за руль своего джипа "Гранд-Чероке" и на большой скорости вылетел на встречную полосу Садового кольца, где врезался в фургон доставки еды. От полученных травм водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице.

Также мы сообщали, что лидер "Ночных снайперов" Диана Арбенина призвала прекратить пляску на костях в деле смертельного ДТП с Михаилом Ефремовым.