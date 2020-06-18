Сегодня, 18 июня, в Раде был день важных решений. Сначала депутаты провалили принятие программы правительства Дениса Шмыгаля, а затем отказались лишать полномочий Святослава Вакарчука.

Кроме этого Комитет Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки.

Об этом сообщила секретарь Комитета Наталья Пипа (фракция "Голос" - Ред.), как передает Интерфакс-Украина.

"Профильный комитет не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования", - сказала Наталья Пипа журналистам в кулуарах Рады после заседания Комитета.

Напомним, что это именно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил Верховной Раде назначить министром образования и науки ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета.

Ранее "Страна" сообщала, что Денис Шмыгаль назвал причину провала своей программы в Раде.