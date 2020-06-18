За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировали 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом в четверг, 18 июня, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

Среди них в больницы были госпитализированы 9 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 2 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 3 военнослужащих, Винницкая района больница, Александровская клиническая больница и Днепропетровская городская больница - по 1 работнику ВС Украины). Их состояние здоровья удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Дома под наблюдением медицинской службы находятся 9 человек (Киевская область - 2 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Львовская область - 2 военнослужащих и 2 работника ВС Украины, Хмельницкая область - 1 военнослужащий, Винницкая область - 1 работник ВС Украины).

Сообщается, что у военнослужащих наблюдается легкое течение заболевания, а их состояние здоровья удовлетворительное.

"По состоянию на 10.00 18 июня в Вооруженных Силах Украины болеет 148 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 227 человек, летальных случаев - 4. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 427 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 70 человек", - сообщили в командовании.

Напомним, в Украине за месяц вдвое возросло число новых случаев коронавируса. В Минздраве винят самих украинцев.

Как сообщалось, на прошлой неделе в украинской армии за день выявили 19 новых заражений коронавирусом.