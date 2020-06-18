В минувшем апреле Верховная Рада прекратила выплату средств, связанных с выполнением депутатских полномочий 24 депутатам.

В частности, начисления выплат, связанных с выполнением депутатских полномочий прекращено сопредседателю фракции "Европейская солидарность" в Раде, бывшему президенту Петру Порошенко, сопредседателям депутатской группы "Партия "За будущее" Тарасу Батенко и Виктору Бондарю и ряду других депутатов.

Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на ответ аппарата Рады на запрос журналистов.

Согласно законодательству, в случае, если депутат в течение календарного месяца одной очередной сессии Рады без уважительных причин не берет участие в более чем 30% голосований при принятии решений на пленарных заседаниях парламента или в более 50% заседаний комитета, в состав которого избран, такому депутату не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

Список нардепов-прогульщиков. Источник: Украинские новости

В мае ряду депутатов было начислено по 42 040 гривен на выполнение депутатских полномочий за апрель. Распоряжение о прекращении таких выплат выдает председатель Рады по решению Регламентного комитета.

Ранее "Страна" писала о том, что в Раде освободили от полномочий нардепа Белькову, за нее проголосовали вдвое больше, чем за уход Вакарчука.

Также мы сообщали, что нардепы от "Слуги народа" предлагают не выпускать из Украины должников за коммуналку.