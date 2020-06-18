Сегодня, 18 июня, Украина установила очередной антирекорд по числу новых зараженных коронавирусом (за сутки Covid-19 выявили у 829 человек - Ред.).

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко спрогнозировал, что по нынешнему сценарию развития эпидемии Украина выходит на 4 000 смертей до конца года.

Об этом он рассказал на традиционном брифинге, который транслировался в Facebook Минздрава.

"Если сезонность будет нулевая, то есть летом не должны регистрироваться случаи, у нас должно быть не больше тысячи умерших. К сожалению, у нас уже сейчас 966 летальных исходов, у которых была зарегистрирована коронавирусная болезнь. Сегодня нельзя сказать, что у нас коронавирусная болезнь имеет нулевую сезонность.

Мы можем рассчитывать только на умеренную или между умеренной и нулевой сезонностью. Сейчас то, что мы увидим, мы движемся по сезонности - по "желтому" сценарию, умеренная сезонность, то есть мы выходим на 4 000 умерших до конца года. Но эта сезонность - она не является на данный момент конкретным совершенным фактором, поскольку после уменьшения и смягчения карантинных мер почему-то все вдруг решили, что карантин отменили", - заявил Виктор Ляшко.

"Поэтому этот показатель может колебаться, и если бизнес выполнит все противоэпидемические нормы, люди станут носить маски, соблюдать социальную дистанцию и мыть руки, у нас есть шанс перейти в "желто-зеленую" линию и с умеренной сезонностью перейти к следующему этапу снижения рисков от эпидемии коронавирусной болезни", - добавил главный санврач Украины.

Наиболее пессимистический вариант, по мнению Ляшко, это когда Украина может потерять 7 000 своих граждан.

"Если мы ввели карантин и будем продолжать придерживаться правил адаптивного карантина, который запущен на территории Украины, у нас есть четыре варианта развития событий. Мы можем идти, когда сезонность отсутствует и мы внедряем карантинные меры не полностью и не тщательно, как это предусмотрено, то мы можем выйти и на 7 000 умерших", - заявил Ляшко.

Ранее "Страна" сообщала, что в Минздраве рассчитали 81 сценарий развития эпидемии коронавируса в Украине.