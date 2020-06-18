Сегодня депутаты Верховной Рады бойкотировали отставку лидера фракции "Голос" Святослава Вакарчука. Они так и не лишили полномочий народного избранника. Его решение уйти из политики поддержали только 175 народных слуг при необходимых 226 голосах.

В соцсетях уже пишут, что нардепы решили коллективно потроллить коллегу, оставив его в Раде "отработать" за обманутых избирателей.

Вакарчук заявил о своем уходе из Рады 11 июня. Он объяснил, что миссию свою - создать партию - он выполнил, и теперь может заняться творчеством. Правда, были и другие трактовки этого шага, которые подробно разбирала "Страна".

Собрали все мнения соцсетей по данному вопросу.

Телеграм-канал "Политика Страны" называет решение по Вакарчуку прогнозируемым, так как еще до того было очевидно желанием многих нардепов потроллить нардепа-певца, оставив его с мандатом:

"Рада не проголосовала за лишение мандата Вакарчука. 175 голосов всего.

Этот результат прогнозировался. Много желающих его потроллить."

Журналист Александр Тимошенко тоже считает, что депутаты проявили чувство юмора:

"Вакарчуку не дали технично свалить из Рады. Это значит, что с чувством юмора там все хорошо. Хоть с чем-то там хорошо, кроме бабла", - написал он в Facebook.

Экс-нардеп Александр Пресман обрадовался итогу голосования в Раде, назвав его уроком для других артистов, которые захотят идти в политику.

"То, что Славу Вакарчука не отпустили из Рады - это отлично! Не потому, что считаю его супер-депутатом. А потому что он затащил в парламент соросовских марионеток, которые помогли принять антинародные законы, и продолжают разжигать вражду между гражданами Украины.

Так пусть теперь вместо гастролей сидит там до следующих выборов. Или уходит вместе со всей фракцией, рейтинг которой за год упал до нуля.

Пусть это будет уроком для других певцов, музыкантов и актеров, шоуменов, которые захотят конвертировать свой актерский успех в политические проекты. "По приколу" или "не по приколу", но безответственно!"

Известный юрист Андрей Портнов просит отпустить Вакарчука только после уплаты всех налогов:

"Рада не дала голосов на сложение полномочий скандальноизвестным, подпевавшим во время войны на российских вечеринках вором Вакарчуком.

Уважаемые депутаты, отпустите его только после уплаты всех украденных у украинского бюджета налогов. Создайте следственную комиссию, посчитайте ему всё, взыщите, передайте правоохранителям и только потом проголосуйте за вхождение в парламент следующего функционера маргинального Голоса.

А этого нужно выкинуть именно с позором. Раз он моральный лидер нации и герой революции Достоинства".

Тележурналист Макс Назаров назвал решение Рады лучшим наказанием за предательство Вакарчука по отношению к людям, которые голосовали за него.

"Правильно, каторга в Раде - лучшее наказание за предательство избирателей", - написал Назаров на своей странице в Facebook.

Внефракционному народному депутату Антону Полякову стыдно за Вакарчука, который призывал "голосовать не по приколу", а сам даже не объяснил ничего избирателям.

"Ольгу Белькову парламент с сожалением отпустил под аплодисменты и овации.

При голосовании за сложение полномочий Вакарчука депутаты негодовали. Он даже не удосужился выйти и объясниться перед людьми, которых обманул.

Отсюда и результат. Вакарчук остаётся нардепом.

И это то человек, который призывал всю страну голосовать не по приколу. Стыдно...".

Нардеп от "Слуги народа" Макс Бужанский иронизирует в своем Телеграм-канале: "Вакарчуку придется еще немножко поработать в парламенте.

Может петь прямо тут, если что".

"Говорят, что новый альбом Вакарчука будет называться "4 года без дембеля".

Журналист Василий Апасов делает такие выводы после голосования Рады по Вакарчуку: "Теперь Рада без плана Кабмина, но с Вакарчуком!", - отметил он у себя в Facebook.

"Свободовец" Александр Аронец считает, что в песнях Вакарчук словно пел про самого себя:

"Слава явно заглядывал в будущее и пел про себя.

Вiдпусти, я благаю вiдпусти,

Бо не можу далi йти я

Вiдпусти, я благаю вiдпусти,

Я не хочу бiльше йти...

Рада отказалась лишить Вакарчука депутатского мандата", - написал активист в Facebook.