Коронавирус стал самым большим вызовом для Евросоюза за всю его историю. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время выступлении в Бундестаге, посвященному предстоящему шестимесячному председательству ФРГ в Совете Европейского Союза, сообщает DW.

По словам Ангелы Меркель, Европа показала себя уязвимой, поэтому сплоченность и солидарность никогда не были такими важными, как сегодня.

"Пандемия показала, насколько хрупким является европейский проект", - сказала канцлер.

Последствия пандемии также показали, что Европе необходимо взять на себя больше ответственности в глобальном масштабе, считает Меркель. По ее словам, авторитарные правители использовали кризис в своих интересах.

"Они хотят подорвать верховенство права. Они хотят подорвать достоинство людей. Они хотят подорвать права человека и гражданские права", - заявила Меркель и добавила, что распространение дезинформации требует противостояния в Европе и мире.

Ранее "Страна" писала о том, что почти все страны Европы сократили промпроизводство до уровня 90-х годов.

Также мы сообщали, что в Европарламенте заявили, что будут пристально наблюдать за уголовным делом по Порошенко.