На заседании в четверг, 18 июня, Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата от фракции "Батькивщина" Ольги Бельковой.

За соответствующий проект постановления №3674 проголосовали 343 нардепа при необходимых 226 голосах.

Отметим, что на этом же заседании ранее депутаты провалили голосование о лишении полномочий народного депутата Святослава Вакарчука, лидера "Голоса". Его уход из Рады поддержали всего 175 нардепов, то есть почти в два раза меньше, чем за сложение мандата Бельковой.

Отметим, что Белькова попала в Раду по списку "Батькивщины" под номером 17. Вместо нее в Раду должен зайти Сергей Евтушок (№ 25 в списке партии).

Напомним, сегодня Верховная Рада провалила программу Кабмина Шмыгаля и со второй попытки. "За" всего 207 голосов.

Также мы писали, что сегодня Рада займется азартными играми и законопроектом Зеленского о референдуме.