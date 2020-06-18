В Раде не смогли лишить полномочий народного депутата Святослава Вакарчука, который был лидером "Голоса" на последних парламентских выборах.

За соответствующее постановление № 3673 проголосовало 175 народных депутатов при необходимых 226.

Так, "за" прекращение полномочий Вакарчука единогласно проголосовали 18 присутствующих в зале депутатов фракции "Голос", 97 депутатов фракции "Слуга народа", 14 депутатов фракции "Батькивщина", 3 нардепа из группы "Довира" и 5 внефракционных.

"Этот результат прогнозировался. Много желающих его потроллить (в Раде)", - прокомментировал голосование телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, 11 июня стало известно, что лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил о своем уходе из парламента. По его словам, он хочет остаться в составе партии, но складывает мандат нардепа.

Вчера в Верховную Раду поступил проект постановления о досрочном прекращении полномочий Вакарчука. Ранее "Страна" подробно писала о том, как лидер "Голоса" сложил мандат и похоронил партию.

Отметим, что ранее в парламент поступил аналогичный проект, касающийся депутата от "Батькивщины" Ольги Бельковой, которая написала заявление о сложении депутатских полномочий в день своего 45-летия. Однако причины ее поступка пока не известны.