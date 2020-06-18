Заместитель главы МВД Антон Геращенко прокомментировал "Стране", почему полиция отпускает активистов, которых задерживают за нападение на журналистов и на своих политических оппонентов.

"Человека задерживают, как правило на три часа, устанавливают его личность... После этого ему предъявляется подозрение, если прокурор сочтет, что там достаточный состав преступления. Любое правонарушение становится юридически обоснованным после того как прокурор говорит, да я согласен, что этот человек кого-то избил", - говорит Геращенко.

Также замминистра добавил, что также полиция расследует факты превышения полномочий сотрудниками полиции: "На данный момент по всем фактам идет досудебное расследование",- заявил Геращенко.

На вопрос о том, что по информации "Страны" в Кагарлыке восстановлен на работу практически весь состав за исключением двоих сотрудников, Геращенко заявил, что не может держать всю информацию в голове и попросил обратиться письменно, для получения более подробного ответа.

Кроме того, Также Геращенко заявил, что провал голосования за программу правительства не увеличивает шансы отставки министра МВД Арсена Авкова.

Ранее "Страна" подробно писала о том, как накануне сторонники Шария и националисты провели акции в Киеве.

Также мы сообщали, что в полиции подвели итоги стычек в Киеве.