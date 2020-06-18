Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после сегодняшнего заседания парламента, на брифинге возле Рады заявил, что в парламенте не приняли программу Кабмина из-за нежелания предоставить "иммунитет правительству или отдельным министрам". Также он добавил, что продолжит работу над документом, независимо от его принятия. Кроме того, он не ожидает своей отставки.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"Спасибо тем народным депутатам, которые сегодня в количестве 207 голосов поддержали программу деятельности правительства. Это комплексный документ, который мы разрабатывали вместе с парламентом. Он структурированный, наполненный и соответствует нуждам Украины. Это документ, который правительство буде дорабатывать, независимо от его принятия. Это наша программа и наш план действий, который будет к нему подготовлен и это будет комплексный документ", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что кроме этого документа, есть программа развития экономики и преодоления кризиса после Covid-19.

По словам министра, программу не приняли в Раде, ссылаясь не нежелание народных депутатов предоставлять иммунитет правительству или отдельным министрам. Также он добавил, что это политический момент, но, не смотря не это, работа над программой будет продолжена.

"Мы (Кабмин - Ред.) не просили, не гнались, нам не нужен иммунитет, для нас главное уметь взаимодействовать с парламентом, чтобы исполнять программные мероприятия ради украинцев. Нас интересует благосостояние страны. Это главное, на этом ставлю восклицательный знак", - подытожил премьер.

Напомним, в четверг, 18 июня, Верховная Рада Украины не смогла принять в целом со второй попытки программу деятельности правительства Дениса Шмыгаля.

За утверждение программы Кабинета министров проголосовало всего 207 нардепов. Фракция "Слуга Народа" дала 176 голосов, группа "За будущее" - 6, "Доверие" - 17, и внефракционные депутаты подали всего 8 голосов.