После введения Кабмином новых критериев для ужесточения карантина Киев мог бы считаться готовым к дальнейшему смягчению карантина. Однако эти индикаторы будут учитываться с 22 июня.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 18 июня сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

"Индикаторы, которые будут с 22 июня, будут вводить не смягчение мер, а усиление. Потому что мы говорим: предыдущие ограничения действуют на территории страны. Усиление - где будет закрываться общественный транспорт, где будут закрываться заведения общественного питания, где будут запрещать проведение спортивных соревнований, все, что мы говорили, будут определять на местах органы местного самоуправления путем созыва комиссия ТЭБ и ЧС", - сказал Ляшко.

По его словам, также увеличивается роль главного санитарного врача области. Именно его представление должно быть определения тех сфер деятельности, которые должны приостанавливаться, поскольку именно эпидемиолог может определить, какая роль той или иной сферы в распространении болезни.

По словам Ляшко, среди новых индикаторов только два были постоянными и в предыдущем адаптивном карантине - это заполненность коек и среднее число тестирований. Второй из критериев поднят с 12 до 24 на 100 тыс. населения. Этим Минздрав провоцирует делать больше тестов на местах.

"Третий индикатор заменяет индикатор инцидентности, который у нас существовал до этого. Большой недостаток этого индикатора был в том, что в областях, где значительно возрастало количество тестирований, оказывалось больше случаев. Это не провоцировало наращивать массив тестирований. Поэтому мы перешли на коэффициент выявления случаев заболевания, который отображает ту же самую инцидентность, которая была ранее, но позволяет увеличивать количество тестирований, количество выявленных случаев", - сообщил Ляшко.

Также, по его словам, был введен новый индикатор - показатель динамики роста случаев инфицирования. Суммарный показатель случаев за эту неделю сравнивается с количеством за прошлую неделю и в случае, если он превышает 10, тогда область должна применять ограничивающие противоэпидемические меры. Они применяются не для всей области, а для отдельных населенных пунктов.

При этом, если говорить о текущей ситуации, то в случае перехода на новые критерии, Киев и Черновицкая область считались бы регионами, готовыми к дальнейшему смягчению карантина, а вот Харьковская область, наоборот, дополнила бы ряд проблемных.

Впрочем, новые критерии будут применяться с 22 июня, а по состоянию на 18 июня, по данным Кабмина, в Украине 10 областей и Киев по-прежнему не готовы ко второму этапу смягчения карантина, соответствующая карта обнародована в Facebook правительства.

Так, показатель инцидентности, установленный на сегодня на уровне не более 12 на 100 тысяч населения, превышен в:

Киеве;

Харьковской области;

Житомирской области;

Ровенской области;

Волынской области;

Львовской области;

Тернопольской области;

Ивано-Франковской области;

Закарпатской области;

Черновицкой области;

Винницкой области.

Ляшко о новых индикаторах - с 19:00

Напомним, Кабмин продлил карантин в Украине до 31 июля.

Также мы писали, что были введены новые критерии для ужесточения карантина в регионах.