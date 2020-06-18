Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков отреагировал на информацию о ходатайстве генпрокурора Ирины Венедиктовой от 16 июня о переносе суда по избранию меры пресечения экс-президенту в связи со смертью его отца.

Он заявил, что его подзащитный все равно явится в суд сегодня, за день до похорон отца, поскольку адвокаты якобы не были проинформированы заранее о ходатайстве генпрокурора.

"Порошенко явится сегодня в суд в 15:00 и будет возражать против переноса заседания. Похороны назначены на пятницу, 19 июня. С адвокатами за два дня никто не связывался. Прощание с Алексеем Ивановичем Порошенко состоится в 12 в клубе Кабмина. Лицемерная забота генпрокурора о чувствах семьи никому не нужна", - заявил Новиков.

Напомним, Печерский суд Киева 18 июня должен рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко в деле о назначении главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Госбюро расследований и Офис генпрокурора заявляли, что будут требовать взять Порошенко под стражу.

Также мы писали, что пресс-секретарь Порошенко заявлял, что экс-президент собирается в суд 18 июня, поэтому похороны его отца пришлось перенести на пятницу, 19 июня.