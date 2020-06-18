Адвокат Юрий Иващенко прокомментировал "Стране" просьбу генпрокурора Ирины Венедиктовой перенести суд по мере пресечения для пятого президента Украины Петра Порошенко из-за смерти его отца.

По словам адвоката, в данном случае генпрокурор вышла за рамки своих полномочий.

"Какое отношение может иметь генпрокурор к переносу судебного заседания? Это не её компетенция. Материалы ходатайства уже переданы в суд. А там уже прокуроры и адвокаты решают вопросы о явке или неявке на заседание и о том, уважительной ли является причина неявки. Венедиктова же своим письмом с просьбой отложить заседание подменяет собой сторону защиты", - считает Юрий Иващенко.

Он добавил, что "фактически Ирина Венедиктова выступает адвокатом Порошенко".

"Но у него свои адвокаты, которые должны реализовывать свои полномочия - в частности, просить суд перенести заседание и обосновать уважительные причины для этого" - рассказал адвокат "Стране".

По его словам, в обязанности генпрокурора не входит подача ходатайств о переносе заседаний и тем более - рассуждения об уважительности причины неявки подозреваемого на суд.

"Ирина Венедиктова в том документе, который ваше издание опубликовало, уже заранее лично оценивает, является ли причина неявки Петра Порошенко на суд уважительной. Это абсурд. Извините, но если генпрокурор начнёт по каждому делу, где Генпрокуратура поддерживает гособвинение, оценивать заранее, является ли уважительной явка или неявка подсудимого на заседание, наша правоохранительная система опустится ниже плинтуса", - полагает адвокат.

Напомним, во вторник 16 июня, генпрокурор Украины попросила перенести суд по избранию меры пресечения Петру Порошенко, запланированный на сегодня, в связи со смертью отца экс-президента. Соответствующий документ оказался в распоряжении "Страны".

Как сообщили наши источники в Офисе генпрокурора, документ был отправлен в суд еще 16 июня. Также сразу были проинформированы об этом и адвокаты Порошенко.