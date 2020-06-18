В Беларуси задержали оппозиционного кандидата в президенты Виктора Бабарико и его сына Эдурада. И отца и сына увезли в Департамент финансовых расследований КГК для проведения следственных действий.

Сообщается, что это связано с неуплатой налогов и легализацией незаконно полученных доходов. Допрос проходит в рамках дела "Белгазпромбанка", передает Telegram-канал ATN_News.

"Основная цель визита проведение следственных действий, связанных с неуплатой налогов и легализацией незаконно полученных доходов в рамках расследования уголовного дела по "Белгазпромбанку".

При задержании ни один, ни другой претензий к оперативникам не предъявляли, не предъявляют и сейчас. Аккуратно дают показания". - говорится в сообщении.

Накануне выяснилось, что счет экс-банкира, на котором находится избирательный фонд Бабарико, заблокировали. На расчетном счете было больше 100 000 рублей, или почти 40 000 долларов. В связи с блокировкой штаб Бабарико пообещал направить жалобы в госорганы. И заверил, что арест средств избирательного фонда не повлияет на работу штаба, ведь он состоит из волонтеров, которые не получают какого-либо вознаграждения.

Мы разбирались, кто раскачивает ситуацию в Беларуси накануне выборов и удержится ли Лукашенко. Президент сравнил активистов "тапочной революции" с бандитами, обвинив в массовых беспорядках и дестабилизации ситуации.

Напомним, что недавно он отправил правительство Беларуси в отставку.