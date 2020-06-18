Некоторые области Украины могут вернуться к жесткому карантину уже 22 июня, если в них будет и дальше наблюдаться динамика стремительного роста.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 18 июня сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, видео обнародовано в Фейсбуке.

По его словам, в Украине есть несколько сценариев относительно введения жесткого карантина или его смягчения.

"Если мы движемся без сезонности, в некоторых областях нашей страны жесткий карантин может быть введен с 22 июня, динамика роста может показать эти цифры. Если мы пойдем по другому сценарию, вероятность того, что летом мы можем пройти без карантина - также достаточно высока, страна 3-4 месяца может прожить без карантина. Главное сейчас - правильно соблюдать санитарные нормы и мягко выходить из карантина. Если этого не делать - мы уже можем некоторые области снова запускать в карантин, в том числе и жесткий карантин", - сказал Ляшко.

Напомним, вчера, 17 июня, Кабмин продлил карантин в Украине до 31 июля. Кроме того, правительство озвучило новые критерии для ужесточения карантина в регионах.

Также мы писали о том, как новые критерии Кабмина вернут на жесткий карантин почти всю страну.