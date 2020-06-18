Зеленский убеждал фракцию "Слуга народа" поддержать Шмыгаля, но его не послушали
Сегодня, 18 июня Рада провалила и второе голосование по правительственной программе, несмотря на то что накануне президент Владимир Зеленский провел по видеосвязи встречу с фракцией "Слуги народа".
На ней обсуждали программу правительства и закон о референдуме.
Об этом в Телеграм-канале сообщил депутат от "Слуги народа" Александр Качура.
"Прошла встреча фракции с президентом по видеосвязи. Говорили о поддержке программы правительства и законе о народовластии", - написал Качура.
Кроме того, по его словам, президент попросил фракцию поддержать Сергея Шкарлета на должность министра образования.
Напомним, на заседании в четверг, 18 июня, Верховная Рада займется азартными играми и законопроектом Зеленского о референдуме.
Также мы писали, что утром в четверг Верховная Рада не приняла программу Кабмина Шмыгаля со второй попытки.
Кроме того, "Страна" разбиралась, для чего в Раде хотят принять закон о референдуме.