Венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air объявила о возобновлении работы своей базы в международном аэропорту "Киев" и перелетов из Украины в шесть стран. В компании также напомнили о необходимости пассажирам носить защитные маски, а экипажу - перчатки во время перелета.

Об этом передает Укринформ со ссылкой на пресс-релизе авиакомпании.

"Wizz Air, крупнейшая лоу-кост авиакомпания в Центральной и Восточной Европе, а также ведущий лоу-кост авиаперевозчик в Украине, сегодня объявила о возобновлении работы своей базы в международном аэропорту "Киев" и перелетов из Украины в Венгрию, Германию, Данию, Эстонию, Грецию и Великобританию", - сказано в сообщении.

Отмечается, что с 17 июня украинские пассажиры смогут запланировать путешествие с Wizz Air по следующим направлениям и в такие страны:

Афины (Греция)

Биллунд и Копенгаген (Дания)

Таллинн (Эстония)

Берлин Шонефельд, Кельн, Дортмунд, Гамбург, Ганновер, Лейпциг, Мемминген, Бремен, Нюрнберг (Германия)

Будапешт (Венгрия)

Лондон Лутон (Великобритания).

"Мы рады сообщить о возобновлении работы базы Wizz Air в международном аэропорту "Киев" с 17 июня 2020 года. Кроме того, недавно мы объявили об открытии новой базы WIZZ во Львове и 7 новых маршрутах, которые будут выполняться оттуда. Таким образом, Wizz Air подчеркивает свою приверженность украинскому рынку, а также стремление расширять работу в Украине", - сказала менеджер по корпоративным коммуникациям Wizz Air Паулина Госк.

Также в сообщении добавили, что компания внедрила новые правила для обеспечения физического дистанцирования во время посадки и соблюдения усиленных санитарных мер в салонах самолетов для обеспечения безопасности пассажиров и экипажа.

Кроме того, пассажирам рекомендуют регистрироваться на посадку и покупать услуги онлайн (к примеру, оплачивать дополнительный багаж через Интернет), чтобы уменьшить физическое взаимодействие в аэропорту, когда это возможно.

В Wizz Air отмечают, что в течение перелета пассажиры должны носить защитные маски, а экипаж - перчатки. Кроме того, пассажирам раздают дезинфицирующие салфетки. В салонах регулярно проводят дезинфекцию, а с соблюдением графика уборки все самолеты авиакомпании дополнительно дезинфицируются ночью противовирусным раствором.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, какими станут авиаперелеты после пандемии коронавируса. Ожидаются масштабные изменения: регистрация перед вылетом будет бесконтактной, перед полетом пассажиров будут сканировать на наличие температуры, могут быть "коридоры" для дезинфекции, на борту будут выдавать антибактериальные средства и проводить отдельный инструктаж о санитарных нормах.

Также сообщали, что МАУ отменила большую часть международных рейсов до августа.