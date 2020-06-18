В течение минувшего года пробки в Киеве заполонили центр и окраины города, "догнав" знаменитые своими транспортными заторами Джакарту (Индонезия) и Бангкок (Таиланд). Это отображено в мировом рейтинге компании по исследованию дорожного трафика TomTom.

Расположившийся на 12-м месте в мире Киев идет следом за находящейся на 10-й позиции столицей Индонезии и занимающей 11-е место столицей Таиланда. При этом, все 3 города имеют одинаковый индекс пробок от TomTom - 53%.

При этом и Джакарта и Бангкок на протяжении года сохранили прежний показатель в 53%, потому и находятся на более высокой позиции, чем Киев. Украинская же столица "добавила" за год сразу 7%, догнав "мировые столицы" пробок. "Скачок" пробок сразу на 7% является рекордом для Топ-50 городов по рейтингу пробок.

В то же время, позади Киева в рейтинге оказался 20-миллионный Мехико, идущий на 13-м месте. А ставшие настоящей легендой по хаотичности и загруженности трафика 16-миллионный египетский Каир и малайзийский Куала-Лумпур уже значительно отстали. Так, столица Египта расположилась в рейтинге на 36-м месте, а столица Индонезии – на 46-м.

Фото: tomtom.com

Как сообщала "Страна", в Киеве выехавший на тротуар водитель напал на велосипедиста, который сделал ему замечание. Парень сразу же обратился в полицию.

Напомним, что на дорогах Украины погибло больше людей, чем от АТО и коронавируса.