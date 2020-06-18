В Минздраве, анализируя ситуацию с распространением коронавируса в Украине, разработали 81 сценарий развития эпидемии. При этом по одному из них к концу года в стране умерли бы 145 000 пациентов с Covid-19.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко, видео обнародовано в Facebook.

Министерство здравоохранения разрабатывало сценарии совместно с Киевской школой экономики, чтобы посмотреть, что делать Украине дальше.

"Для того, чтобы посмотреть, что делать Украине дальше, мы сделали четкую модель и просчитали 81 сценарий, по которым может развиваться на территории Украины эпидемия коронавируса. Но ретроспективно выбрали сейчас три наиболее оптимистичных сценария, которые учитывают именно сезонность, летнее время... И у нас есть черный, желтый, зеленый сценарий", - заявил Ляшко.

По его словам, по черному сценарию, если бы в марте в Украине не ввели карантин, то до конца этого года насчитывалось бы 145 000 умерших людей на территории страны.

Ляшко о сценариях - с 10:55

Напомним, в Украине за месяц вдвое возросло число новых случаев коронавируса.

Также мы писали, что 18 июня в стране установлен новый антирекорд по зараженным коронавирусом в Украине, число больных выросло до 34 063 человек.