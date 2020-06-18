Сегодня, 18 июня, Верховная Рада Украины не смогла принять в целом со второй попытки программу деятельности правительства Дениса Шмыгаля.

После его доклада с трибуны и вопросов к премьеру, за утверждение программы Кабинета министров проголосовало всего 207 нардепов.

Фракция "Слуга Народа" дала 176 голосов, группа "За будущее" - 6, "Доверие" - 17, и внефракционные депутаты подали всего 8 голосов.

Представляя свою программу Денис Шмыгаль заявил, что она основана на "экономическом национализме для Украины". Однако это утверждение было раскритиковано нардепами в ходе обсуждения.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Шмыгаль обещает сделать отечественный уголь основным топливом для производства электроэнергии в Украине.

Так же сегодня, 18 июня, под Радой прошли два митинга. Один против главы МВД Арсена Авакова, и второй - против назначения Сергея Шкарлета министром образования.

Так же мы рассказывали, что как новые критерии Кабмина вернут на жесткий карантин почти всю страну.