В Украине, по данным на четверг, 18 июня, с начала эпидемии коронавируса, инфекцию подтвердили у 5 716 медработников и 2 506 детей, из них 61 ребенок и 66 медработников заболели за последние сутки.

Об этом во время ежедневного брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

"За прошедшие сутки заболело 829 человек, из них 61 ребенок и 66 медработников - это новый антирекорд, установленный в Украине. Зафиксировано 23 летальных случая, выздоровели 504 пациента", - сказал он.

Также министр добавил, что всего за все время пандемии заболело 34 063 человека, из 2 506 детей, а также 5 716 медработников. В общем выздоровели 15 447 человек, а летальных случаев уже 966.

Степанов о коронавирусе у медраработников и детей с 0:54

Напомним, в Украине по данным на сегодняшний день, лидируют по количеству пациентов с Covid-19 Черновицкая и Львовская области, а также Киев. Статистика коронавируса в Украине по регионам на 18 июня.

В Киеве за минувшие сутки наличие Covid-19 подтвердили еще у 58 человек, всего в столице уже 4 084 больных.