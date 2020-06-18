Число новых случаев коронавируса, выявленных в Украине за сутки, за месяц выросло в два раза. Причиной этого в Минздраве называют игнорирование украинцами карантинных ограничений.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 18 июня сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

"Если мы проанализируем цифры, которые мы видим за последние неделю, и сравним это даже с месячной давностью, то количество заболеваний за сутки у нас выросло в два раза", - сказал Степанов.

По мнению министра, проблема объясняется тем, что украинцы не придерживаются карантинных ограничений, которые продолжают действовать в стране.

"Это все результат того, что украинцы полностью "отменили" карантинные ограничения. Я считаю, что нам надо уже задуматься и вдуматься в эти цифры, которые мы объявляем ежедневно по количеству заболеваний и летальных исходов", - заявил Максим Степанов.

Напомним, 18 июня в Украине установлен еовый антирекорд по зараженным коронавирусом за сутки, общее число больных выросло до 34 063 человек.

Также мы писали, что на заседании 17 июня Кабмин продлил карантин в Украине до 31 июля. При этом были ужесточены критерии для принятия решения по снятию или усилению ограничений в регионах.