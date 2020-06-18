Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусной инфекцией, он находится на самоизоляции и работает дистанционно.

Об этом сообщает пресс-служба экс-лидера республики, в четверг, 18 июня.

"К сожалению, последний тест елбасы (президента - Ред.) на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно" - говорится в сообщении.

Напомним, ВОЗ уверена в неизбежности второй волны коронавируса по всему миру. В Украине второй день подряд наблюдается антирекорд по числу новых заболевших Covid-19. За сутки в стране заразились 829 человек, 23 умерли от болезни.

Также ранее мы писали, что бельгийский принц заразился коронавирусом после нелегальной вечеринки в Испании.

Кроме того "Страна" сообщала, что в Российской Федерации уже четвертый министр заразился Covid-19.