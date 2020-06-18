В Киеве за минувшие сутки наличие коронавируса подтвердили у еще 58 человек, всего в городе уже 4 084 больных Covid-19. Их общее число на 18 июня в Украине выросло до 34 063 человек.

О ситуации в Киеве говорится в Tелеграм-канале мэра Киева Виталия Кличко.

"Еще у 58 человек жителей Киева, обнаружили заболевание коронавирусной болезнью Covid-19. Один человек умер. На сегодня в столице уже 4 084 подтвержденных случаев заболевания Covid-19", - говорится в опубликованном сообщении.

Сообщается, что заболели: 25 женщин (в возрасте от 24 до 79 лет), 28 мужчин (в возрасте от 19 до 95 лет), 3 девочки (которым 5, 7 и 12 лет) и 2 мальчика (в возрасте 2 и 7 лет). Заболели в том числе и четверо медиков.

Указывается, что в больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

"Выздоровели за минувшие сутки 56 человек. Всего коронавирус преодолели 1 286 жителей столицы. Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Соломенском районе - 11. В Оболонском - 8. И в Святошинском районе - 7 случаев", - сообщил мэр.

Напомним, что специалисты предупреждают об опасности второй волны коронавируса.