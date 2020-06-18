В Украине в четверг, 18 июня, сообщает о 829 новых случаях коронавируса, это новый антирекорд по зараженным.Общее число инфицированных составляет 34 063 человек. Лидируют по количеству пациентов с Covid-19 Черновицкая и Львовская области, а также Киев.

Об этом свидетельствует официальная статистика, обнародованная в Telegram-канале "Коронавирус-инфо".

Так, по состоянию на 09:00 18 июня в Украине 34 063 лабораторно подтвержденных случаях Covid-19, из них 966 летальных, 15 447 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 829 новых случаев. Всего проведено 530 442 тестирования методом ПЦР.

Статистика коронавируса по регионам на 18 июня:

Черновицкая область - 4135 случаев (+53 за сутки);

Киев - 4084 случая (+58 за сутки);

Львовская область - 3398 случаев (+171 за сутки);

Ровенская область - 2572 случая (+73 за сутки);

Киевская область - 2119 случаев (+41 за сутки);

Ивано-Франковская область - 1893 случая (+44 за сутки);

Закарпатская область - 1882 случая (+74 за сутки);

Харьковская область - 1707 случаев (+55 за сутки);

Волынская область - 1610 случаев (+53 за сутки);

Винницкая область - 1563 случая (+9 за сутки);

Тернопольская область - 1542 случая (+32 за сутки);

Одесская область - 1188 случаев (+30 за сутки);

Житомирская область - 1154 случая (+7 за сутки);

Днепропетровская область - 1021 случай (+53 за сутки);

Кировоградская область - 604 случая (+12 за сутки);

Хмельницкая область - 587 случаев (+10 за сутки);

Черкасская область - 568 случаев (+4 за сутки);

Запорожская область - 541 случай (+3 за сутки);

Черниговская область - 448 случаев (+8 за сутки);

Донецкая область - 349 случаев (+11 за сутки);

Николаевская область - 323 случая (нет новых случаев);

Полтавская область - 287 случай (+6 за сутки);

Сумская область - 236 случаев (+6 за сутки);

Херсонская область - 184 случая (+1 за сутки);

Луганская область - 68 случаев (+2 за сутки).

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 18 июня в Центр поступило 1 101 сообщение о подозрении на коронавирус.

Всего с начала 2020 года поступило 75 574 таких сообщения.

Напомним, Кабмин продлил карантин в Украине до 31 июля.

Также мы писали, что установлены новые критерии для ужесточения карантина в регионах.