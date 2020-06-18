Популярная социальная сеть Twitter запустила функцию голосовых постов продолжительностью до 140 секунд, которая уже доступна для некоторых пользователей с операционной системой iOS.

Об этом сообщается в блоге компании.

"Существует много вещей, которые могут остаться недосказанными или неверно понятыми из-за текста, поэтому мы надеемся, что голосовые твиты создадут более человечечный опыт для слушателей и рассказчиков. Будь то история о диких гусях в вашем районе, срочные новости журналиста или твиты очевидца с протеста, мы надеемся, что голосовые твиты позволят поделиться вашим голосом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пока функция доступна ограниченному количеству людей с операционной системой iOS. Продолжительность одного голосового твита - до 140 секунд. Если же рассказ занимает больше времени, продолжайте говорить. Тогда Twitter автоматически разделит рассказ на несколько постов.

В компании рассказали, как записать голосовой твит. Сообщается, что нужно нажать на отметку со звуковыми волнами и удерживать ее. Кроме того, появилась возможность совмещать текстовый пост с голосовым.

Также в компании обещают, что в ближайшее время записывать голосовые твиты смогут все пользователи с iOS, и слушать их могут все пользователи сети.

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