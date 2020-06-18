В четверг, 18 июня, под зданием Верховной Рады начался митинг против назначения министром образования и науки Украины ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета.

Демонстранты принесли транспаранты с изображениями самого Сергея, а также Виктора Януковича и экс-министра образования Дмитрия Табачника (2010-2014).

"На акции пока немного людей, но уже пришли депутаты из "Голоса" - Кира Рудык и Инна Совсун", - передает корреспондент "Страны" с места событий.

Фото: Страна

Мы разбирались, кто такой Сергей Шкарлет, которого прочат в министры образования. Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал журналистам, что Шкарлета в главы Минобразования выдвинуло ректорское сообщество.

О том же сообщил и Владимир Зеленский. Также президент пообщался с ним в ходе визита в Чернигов.