Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового руководителя Киевской областной государственной администрации (ОГА). Им стал Василий Володин, который ранее был исполняющим обязанности гендиректора ГП "Электронмаш".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", в четверг, 18 июня.

Отмечается, что первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов сегодня представил нового руководителя области.

Володин до назначения являлся временно исполняющим обязанности главы Киевской облгосадминистрации. С декабря 2019 года он занимает должность заместителя главы Киевской ОГА. До этого Володин был исполняющим обязанности генерального директора ГП "Электронмаш".

Напомним, 11 марта этого года президент Украины отправил в отставку главу Киевской ОГА Алексея Чернышова. С 4 марта он перешел на должность министра развития громад и территорий Украины. поскольку его назначили министром развития громад и территорий.

После чего в конце мая Кабмин одобрил назначение Володина главой Киевской облгосадминистрации.