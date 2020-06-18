Зеленский назначил нового руководителя Киевской ОГА
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового руководителя Киевской областной государственной администрации (ОГА). Им стал Василий Володин, который ранее был исполняющим обязанности гендиректора ГП "Электронмаш".
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", в четверг, 18 июня.
Отмечается, что первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов сегодня представил нового руководителя области.
Володин до назначения являлся временно исполняющим обязанности главы Киевской облгосадминистрации. С декабря 2019 года он занимает должность заместителя главы Киевской ОГА. До этого Володин был исполняющим обязанности генерального директора ГП "Электронмаш".
Напомним, 11 марта этого года президент Украины отправил в отставку главу Киевской ОГА Алексея Чернышова. С 4 марта он перешел на должность министра развития громад и территорий Украины. поскольку его назначили министром развития громад и территорий.
После чего в конце мая Кабмин одобрил назначение Володина главой Киевской облгосадминистрации.