Генпрокурор Ирина Венедиктова просит перенести суд по избранию меры пресечения Петру Порошенко, запланированный на 18 июня, в связи со смертью отца экс-президента.

Соответствующий документ оказался в распоряжении "Страны".

Как сообщили источники "Страны" в Офисе генпрокурора, документ был отправлен в суд еще 16 июня. Также сразу были проинформированы об этом и адвокаты Петра Порошенко.

Ситуацию комментирует телеграмм-канал "Политика Страны".

"16 июня у Петра Порошенко умер отец. В тот же день, адвокаты Порошенко заявили, что похороны его запланированы на четверг 18 июня. На тот же день, когда и заседание суда по мере пресечения.

А вчера пресс-секретарь Порошенко Цеголко заявил, что в связи с судом, похороны переносятся на пятницу.

В тоже время, как сообщили "Стране" источники в Офисе генпрокурора, ещё 16 июня Венедиктова направила письмо в суд с просьбой перенести рассмотрения дела в связи со смертью отца Порошенко. Кроме того, по данным источника, Офис генпрокурора тут же проинформировал об этом и адвокатов Порошенко.

То есть, как минимум вчера, и Порошенко, и его адвокаты уже точно знали, что суда 18 июня не будет. Но, тем не менее, решили демонстративно перенести похороны", - пишет телеграмм-канал.

Напомним, Печерский суд Киева в четверг, 18 июня, должен рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Госбюро расследований и Офис генпрокурора заявляли, что будут требовать взять Порошенко под стражу.

Дело, по которому экс-президент является подозреваемым, касается назначения главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Также мы писали, что пресс-секретарь Порошенко заявлял, что экс-президент собирается в суд 18 июня, поэтому похороны его отца пришлось перенести на пятницу, 19 июня.