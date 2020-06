Президент США Дональд Трамп называл "крутой" идею вторжения США в Венесуэлу. Об этом передает Washington Post со ссылкой на еще не вышедшую книгу экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона, которую Дональд Трамп назвал лживой "дурью".

Речь идет о книге "The Room Where It Happened: A White House Memoir". В ней, по данным журналистов, Болтон цитирует слова Трампа про то, что "вторжение в Венесуэлу было бы крутой идеей".

В октябре 2019 года стало известно, что Болтон намерен написать книгу о своей работе на посту советника по нацбезопасности. Трамп отправил его в отставку за месяц до этого, объяснив свое решение сильным расхождением во взглядах по вопросам нацбезопасности.

